إنجي علي تطالب متابعيها على "إنستجرام" بالدعاء لفاروق الفيشاوي
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:30 م
شيماء عطية
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طالبت الإعلامية إنچي علي متابعينها بالدعاء للفنان فاروق الفيشاوي عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور "إنستجرام".
وكتبت "إنجي": "الفنان فاروق الفيشاوي يحتاج دعواتكم الآن اللهم أشفه وعافه واعف عنه".
يذكر أن حالة الفنان فاروق الفيشاوي الصحية تدهورت الأيام الأخيرة، حيث يعيش مرحلة صعبة في صراعه مع مرض السرطان.
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