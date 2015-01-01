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إنجي علي تطالب متابعيها على "إنستجرام" بالدعاء لفاروق الفيشاوي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:30 م
إنجي علي تطالب متابعيها على إنستجرام بالدعاء لفاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
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شيماء عطية
 
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طالبت الإعلامية إنچي علي متابعينها بالدعاء للفنان فاروق الفيشاوي عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور "إنستجرام".

وكتبت "إنجي": "الفنان فاروق الفيشاوي يحتاج دعواتكم الآن اللهم أشفه وعافه واعف عنه".

يذكر أن حالة الفنان فاروق الفيشاوي الصحية تدهورت الأيام الأخيرة، حيث يعيش مرحلة صعبة في صراعه مع مرض السرطان.
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