سولاف درويش: ثورة 23 يوليو من أهم الثورات في تاريخ البشرية

هنأت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو العظيمة، مؤكدة أنها ثورة شعب.





وأضافت "درويش" -فى بيان لها اليوم- أن ثورة يوليو واحدة من أهم الثورات فى تاريخ البشرية، بما خلفته من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة فى مصر، فقد نبهت العالم أجمع إلى أهمية استقلال الشعوب، وخروجها من الاستعمار والاستعباد الذي كان يمارس من بعض الدول على البعض الآخر.





وأوضحت وكيل اللجنة، أن ثورة يوليو حركت مياه الثقافة الراكدة ورسمت ملامح الحياة علي وجه الوطن العربي لتبشر بانتهاء حكم المستعمر، وإعلان الحريات في مختلف أوجه الحياة.



