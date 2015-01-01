في المنيا.. انتحار فتاة شنقا بسبب "مسلسل"

انتحرت فتاة بقرية آدم، التابعة لمركز المنيا، بعدما تشاجرت مع شقيقها الأصغر - 7 سنوات؛ بسبب التلفاز.





تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا بمصرع فتاة داخل منزلها بمركز المنيا، وانتقل الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز ومعاوني المباحث لفحص البلاغ.





حيث تبين مصرع فتاة تدعى "أ. إ" 17 سنة، والتي أنهت حياتها منتحرة بشنق نفسها بغطاء الرأس، وذلك عقب وقوع مشاجرة مع شقيقها الأصغر البالغ من العمر 7 سنوات لرغبتها في مشاهدة مسلسل وإصرار شقيقها مشاهدة برنامج أطفال، ما أثار حفيظتها وقامت بالتخلص من حياتها.







