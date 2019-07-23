الأقصر تبدأ تطوير كورنيش النيل برفع 100 طن تراكمات (صور)



وأسفرت جهود مجلس مدينة الأقصر، خلال اليوم الثلاثاء، عن رفع ١٠٠ طن تراكمات صلبة، الناجمة عن أعمال إزالة القشرة السطحية للكورنيش.



يشار إلى أن خطة تطوير كورنيش النيل تتضمن تطوير أرضياته على مسافة تبلغ نحو 1700 متر، وتطوير 4 ميادين مؤدية للكورنيش، ومراسي العائمات النهرية، وحل أزمة أهالي البر الغربي بعد خروجهم من العبارة النهرية، لمسافة تصل إلى 800 متر في الشمس المحرقة، بعد فتح طريق الكباش وغلق طريق مرورهم إلى أقرب موقع لوسائل المواصلات.



بدأت سلطات مدينة الأقصر، في أعمال تطوير كورنيش النيل، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الشاملة لمدينة الأقصر.وانطلق العمل على تطوير كورنيش النيل بالعمل في المرحلة الأولى التي تبدأ من الممشى السياحي حتى متحف التحنيط، بكشف مرافق البنيه التحتية بأكملها والرفع المساحي للمشروع من قبل الشبكات الأرضية، ورفع وإزالة المظلات وإزالة قشرة الطبقة السطحية من بلاط الكورنيش، وحفر وإزالة الطبقة الأسفلتية بالجزء الجانبي بجوار الرصيف تمهيدًا لتنفيذ أعمال الكهرباء.