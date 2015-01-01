وزير الاتصالات يبحث زيادة التعاون مع نائب الشؤون الداخلية باليابان

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ماكيكو يامادا نائب وزير الاتصالات والشؤون الداخلية باليابان؛ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تناول اللقاء متابعة مناقشات تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.





يأتي هذا اللقاء في اطار استكمال المباحثات التي عقدها الوزير مع نظيره الياباني خلال زيارته لليابان للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي خلال الشهر الماضي، كما يأتي على هامش مشاركة نائب وزير الاتصالات والشؤون الداخلية باليابان في فعاليات المنتدى الاقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية الذي ينظمه البريد المصري بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي تحت شعار "وجهات النظر الاقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030" في مدينة شرم الشيخ.





وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين البلدين والتأكيد على اهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال تقديم الخدمات البريدية للمواطنين باستخدام احدث وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتوافق مع التقدم الكبير الذي تشهده هذه الصناعة على مستوى العالم وسبل مواجهة التحديات في هذا الشأن .





ووجهت ماكيكو يامادا الدعوة للوزير لحضور فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا (تيكاد 7)، والمقرر عقده خلال الشهر المقبل في اليابان.