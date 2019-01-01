فالفيردي يفتح باب الرحيل أمام نجم برشلونة المتألق

أرسل إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رسالة واضحة للاعبه إيفان راكيتيتش، وهي أنه لن يكون أساسيا هذا الموسم، وترك الباب امامه مفتوح للرحيل.





وقال مدرب البارسا في تصريحات صحفية: "راكيتيتش يكافح دائما لكي يلعب اساسيا، ولكن السنوات تمر، وسنرى ما سيحدث".





وأضاف قائلاً: "لا أعرف ما اذا كان راكيتيتش سوف يبقى معنا هذا الموسم".



