عيد الأضحى بالأقصر.. توزيع 56 ألف كيلو لحوم وذبح 30 عجلًا للأسر الأكثر احتياجًا

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أعلنت جمعية الأورمان الخيرية، أنها بصدد توزيع 56 ألف كيلو لحوم أضاحي وذبح 30 عجل بلدي وتوزيعهم على غير القادرين في قرى ونجوع محافظة الأقصر.



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" التي تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الأقصر ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الاكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.



وأوضح اللواء ممدوح شعبان ان مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمحافظة وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الأقصر من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وبرعاية واشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة.



وتابع اللواء ممدوح شعبان أنه وبالتوزاى مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى البلدية داخل مصر تقوم لجنة من الأورمان بالسفر الى دولة البرازيل التى يتم استيراد اللحوم منها والبداية باختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الاضاحى فى الاسلام، وكذلك البدء بذبحها وفق احكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الاضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الاسلامى بالبرازيل.



يذكر أن جمعية الأورمان قد بدءت مشروع صك الأضحية قبل سنوات من الأن، ونجحت فى توصيل لحوم أضاحى المتبرعين الى مستحقيها فى أقاصى قرى مصر وبخاصة الاشد احتياج منها.

