أحمد موسى لـ المشككين في ثورة 23 يوليو: "طبقت العدالة الاجتماعية وانحازت للفقراء"

قال الإعلامي أحمد موسى إن ثورة 23 يوليو 52 كانت سببا رئيسيا في تعليم كافة فئات الشعب، موضحًا أنه قبل الثورة كان التعليم للأغنياء فقط الذين يمثلون طبقة الأقطاع التي كانت تنهب ثورة مصر، معلقًا: "لو مفيش ثورة مكنتش أنا وأنت اتعلمنا وهنفضل نشتغل عنهم".





وأضاف"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن ثورة 23 يوليو طبقت العدالة الاجتماعية وانحازت للفقراء، منتقدًا المشككين في الثورة.



