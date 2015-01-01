أحمد موسى لـ المشككين في ثورة 23 يوليو: "طبقت العدالة الاجتماعية وانحازت للفقراء"
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:40 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن ثورة 23 يوليو 52 كانت سببا رئيسيا في تعليم كافة فئات الشعب، موضحًا أنه قبل الثورة كان التعليم للأغنياء فقط الذين يمثلون طبقة الأقطاع التي كانت تنهب ثورة مصر، معلقًا: "لو مفيش ثورة مكنتش أنا وأنت اتعلمنا وهنفضل نشتغل عنهم".
وأضاف"موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن ثورة 23 يوليو طبقت العدالة الاجتماعية وانحازت للفقراء، منتقدًا المشككين في الثورة.
وأشار إلى أن ثورة 23 يوليو، قامت لإنهاء الفساد والاستبداد، مثل ثورة 30 يونيو، والفارق إن 23 يوليو قاموا بها الضباط الأحرار، أما في 30 يونيو قام بها الشعب، متابعًا: "في 23 يوليو قام الضباط الأحرار بالثورة والشعب قام بحمايتها، أما في 30 يونيو قام بها الشعب وحماها الجيش".
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