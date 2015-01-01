عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم واستعادة نجمه السابق

يعقد أحمد مرتضى منصور نائب رئيس الزمالك السابق، جلسة هامة حاليا بمقر النادي، مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر السابق للفريق، من أجل الحصول على توقيعه لعودته لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان عبد الشافي قد أنهى علاقته بالأهلي السعودي بعدما قضى فترة ناجحه في صفوف الراقي وتوج بالعديد من الألقاب معه.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع عبد الشافي لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق، في ظل تراجع مستوى بهاء مجدي في الفترة الأخيرة.