ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم واستعادة نجمه السابق

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:33 م
عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم واستعادة نجمه السابق
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

 

يعقد أحمد مرتضى منصور نائب رئيس الزمالك السابق، جلسة هامة حاليا بمقر النادي، مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر السابق للفريق، من أجل الحصول على توقيعه لعودته لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

 

وكان عبد الشافي قد أنهى علاقته بالأهلي السعودي بعدما قضى فترة ناجحه في صفوف الراقي وتوج بالعديد من الألقاب معه.

 

ويسعى الزمالك للتعاقد مع عبد الشافي لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق، في ظل تراجع مستوى بهاء مجدي في الفترة الأخيرة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
1
x
12:30
2
تشيلسي