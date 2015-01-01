عميد تربية الفيوم السابق تشارك في مؤتمر التربية العلمية وجودة التعليم بجامعة عين شمس

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ترأست الدكتورة آمال ربيع كامل عميد كلية التربية السابق بجامعة الفيوم جلسة بحوث الأساتذة بعنوان "جدارات معلم العلوم وجودة الحياه للعالمين جليلين "وذلك في المؤتمر العلمي الحادي والعشرون "التربية العلمية وجودة التعليم ' للجمعية المصرية للتربية العلمية بجامعة عين شمس خلال الفترة من 21 حتى 22 يوليو2019حيث تم استعراض التوجهات الحديثة لتحقيق جودة التعليم وجودة الحياة في المؤسسات التعليمية.



صرحت الدكتورة آمال ربيع ان الجلسة خرجت بالعديد من التوصيات والمقترحات أهمها ضرورة تضييق الفجوة بين مايطرحه علماء التربية وآليات التطبيق لدى اصحاب القرار التنفيذي.