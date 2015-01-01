خوفًا من ريال مدريد.. برشلونة يقدم نجومه الثلاث من أجل ضم نيمار
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:24 م
محمد الصو
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باتت إدارة نادي برشلونة الإسباني، في مأزق حقيقي بعد عرض إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا على إدارة ريال مدريد، للحصول على خدماته بالموسم المقبل.
وأكدت بعض التقارير الصحفية، على أن برشلونة تخشى حصول مدريد على توقيع اللاعب ومن ثم تندم على عدم إستعادة لاعبها السابق مجددا.
وأضافت التقارير، إلى أن برشلونة لم يكن يدخل في سباق التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، إلا أنه أصبح الأن مطالبا أمام جماهيره بالتعاقد مع اللاعب خوفا من الغريم التقليدي.
وتابعت التقارير، إلى أن باريس سان جيرمان، يرفض التعامل مع الفريق الكتالوني بسبب تعقد العلاقات بينهم مؤخرا، رغم استعداد برشلونة للتفاوض من أجل اللاعب وعرض عددا من اللاعبين أمثال فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي وإيفان راكتتيتش، لإنهاء الصفقة.
واختتمت التقارير، إلى أن الفريق الباريسي مامسك حتى الآن بالحصول على مبلغ 220 مليون يورو لرحيل اللاعب، وهي نفس القيمة التي وقع بها مع اللاعب قادما من برشلونة 2017.
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