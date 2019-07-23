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محمد الشرنوبي يروي آخر تطورات أزمته مع المنتجة سارة الطباخ (فيديو)

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:30 م
محمد الشرنوبي يروي آخر تطورات أزمته مع المنتجة سارة الطباخ (فيديو)
محمد الشرنوبي
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الفجر الفني
 
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قال المطرب محمد الشرنوبي، في أول ظهور إعلامي له عبر برنامج "عرب وود"، أن الأزمة التي أعلن عنها لا زالت قائمة، ولم يحدث أي ‏جديد حيث أن المنشور الذي شرح فيه تفاصيل الأزمة لم يمر عليه إلا ساعات، وأضاف الشرنوبي أن كل ما أراد كشفه سواء عن ‏أزمة عمله أو حياته الشخصية، قد كتبه بالفعل في المنشور.‏

تواجد محمد الشرنوبي وسارة الطباخ بالأمس، في أول ظهور إعلامي جمعهما معًا خلال تكريمهما في حفل جوائز الميما، بعد إعلان ‏الشرنوبي عن تفاصيل أزمتهما معًا، كما علم FiFan، أن الشرنوبي وسارة لم يلقيا السلام على بعضهما، وجلسا بطاولتين ‏مختلفتين‎.‎

وعند تكريم سارة، لم يصفق شرنوبي لها مثل باقي الحضور، بل وتعجب من وجود صورته في الفيديو التعريفي لنشاط شركتها‎ ‎Earth Production ‎ المنتجة لألبومه. 

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