محمد الشرنوبي يروي آخر تطورات أزمته مع المنتجة سارة الطباخ (فيديو)

قال المطرب محمد الشرنوبي، في أول ظهور إعلامي له عبر برنامج "عرب وود"، أن الأزمة التي أعلن عنها لا زالت قائمة، ولم يحدث أي ‏جديد حيث أن المنشور الذي شرح فيه تفاصيل الأزمة لم يمر عليه إلا ساعات، وأضاف الشرنوبي أن كل ما أراد كشفه سواء عن ‏أزمة عمله أو حياته الشخصية، قد كتبه بالفعل في المنشور.‏





تواجد محمد الشرنوبي وسارة الطباخ بالأمس، في أول ظهور إعلامي جمعهما معًا خلال تكريمهما في حفل جوائز الميما، بعد إعلان ‏الشرنوبي عن تفاصيل أزمتهما معًا، كما علم FiFan، أن الشرنوبي وسارة لم يلقيا السلام على بعضهما، وجلسا بطاولتين ‏مختلفتين‎.‎





وعند تكريم سارة، لم يصفق شرنوبي لها مثل باقي الحضور، بل وتعجب من وجود صورته في الفيديو التعريفي لنشاط شركتها‎ ‎Earth Production ‎ المنتجة لألبومه.



