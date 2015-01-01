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أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:19 م
أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
اسعار الذهب
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وكالات
 
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تراجعت أسعار الذهب عالميًا  عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب قرارات البنوك المركزية.

ويأتي تراجع المعدن الأصفر مع ارتفاع الورقة الخضراء لأعلى مستوى في أكثر من شهر خلال التعاملات.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من التوقعات، فيما صعدت أسعار المنازل بالولايات المتحدة بأقل من التقديرات.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع الجاري، على أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في الأسبوع المقبل.

وفي التطورات السياسية في بريطانيا تمكن بوريس جونسون من الفوز بمنصب رئيس وزراء المملكة المتحدة مع تعهده باتمام البريكست في موعده.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.20 دولار ليصل إلى 1421.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة عند 1420.05 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.655، وهو أعلى مستوى منذ 18 يونيو الماضي.
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