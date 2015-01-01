أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:19 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
تراجعت أسعار الذهب عالميًا عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب قرارات البنوك المركزية.
ويأتي تراجع المعدن الأصفر مع ارتفاع الورقة الخضراء لأعلى مستوى في أكثر من شهر خلال التعاملات.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بأكثر من التوقعات، فيما صعدت أسعار المنازل بالولايات المتحدة بأقل من التقديرات.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع الجاري، على أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في الأسبوع المقبل.
وفي التطورات السياسية في بريطانيا تمكن بوريس جونسون من الفوز بمنصب رئيس وزراء المملكة المتحدة مع تعهده باتمام البريكست في موعده.
وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.20 دولار ليصل إلى 1421.70 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة عند 1420.05 دولار للأوقية.
وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.655، وهو أعلى مستوى منذ 18 يونيو الماضي.
Advertisements
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر رئيس وزراء المملكة المتحدة الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
- الذهب يرتفع عند التسوية بدعم من ضعف الدولار وخسائر الأسهم
- الذهب يتراجع عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي
- الذهب يواصل التراجع في نهاية التعاملات اليوم الخميس
- الذهب يتراجع مع ترقب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
- الذهب يغلق على ارتفاع عند التسوية اليوم الخميس
- أسعار الذهب ترتفع لتسجل أعلي مستوي منذ 2013 بنهاية التعاملات
- الذهب يتعافي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء
- تراجع أسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الخميس
- تراجع في أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء
- أسعار الذهب ترتفع عند التسوية بعد جلسة متقلبة