موعد مباراة بايرن ميونيخ وميلان في الكأس الدولية للأبطال اليوم الأربعاء 24/7/2019

يصطدم نادي بايرن ميونيخ بمنافسه ميلان الإيطالي صباح اليوم الأربعاء والموافق 24/7/2019 ويأتي ذبك في إطار منافسات الكأس الدولية للأبطال والمقامة بين كبار الأندية استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.





وتنطلق مباراة بايرن ميونيخ وإيه سي ميلان على ملعب سبورتنج بارك صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ4:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:00 بتوقيت مدينة أبو ظبي.





ويدخل نادي بايرن ميونيخ المباراة بعدما حقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، أما نادي ميلان أمامه مباراتين من العيار الثقيل قادمتين ضد بنفيكا البرتغالي يوم الأحد القادم ومانشستر يونايتديوم السبت الموافق 3 أغسطس.





وسيتم نقل مباراة ميلان مع بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال عبر قناة ESPN+ ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة ومتابعة المواجهة لحظة بلحظة عبر موقع الفجر الرياضي.