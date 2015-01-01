تامر أمين: 23 يوليو تحولت من حركة تصحيح لـ"ثورة شعبية"





قال الإعلامي تامر أمين، إن 23 يوليو كانت نقطة تحول في تاريخ مصر، موضحًا أن هذه الثورة حولت نظام الحكم في مصر من ملكي لجمهوري، وبذلك أصبح يحكم مصر لأول مرة، حكام من مصر.وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، أن أهم مزايا ثورة 23 يوليو أنها كانت ثورة بيضاء، فلم ترق فيها نقطة دم واحدة.ولفت إلى أن هذه الثورة كانت في البداية حركة تطهير وتصحيح من ضباط الجيش، قابلها الشعب بدعم وتشجيع، فتحولت من حركة تصحيح، لثورة شعبية.