عاجل.. مصر ترد على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بالقدس
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:20 م
Advertisements
Advertisements
أعربت جُمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن إدانتها للتصعيد الذي تشهده مدينة القدس، من قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مباني سكنية في 'وادي الحمص' جنوب المدينة، ورفضها لأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية.
كما نوه البيان إلى مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدًا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الخارجية وادي الحمص مدينة القدس جُمهورية مصر العربية تصعيد الاحتلال الإسرائيلي السلطات الإسرائيلية
- في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. "الخارجية" تؤكد أهمية بذل كل الجهود لاستئناف عملية السلام
- عاجل.. أول رد من مصر على إعلان "ترامب" بشأن القدس عاصمة لإسرائيل
- مصر: التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة
- عاجل.. بيان مشترك لوزراء خارجية ومديري المخابرات بمصر والأردن وفلسطين
- مصر تؤكد رفضها لقانون يهودية الدولة في إسرائيل
- مصر ترفض قانون يهودية الدولة في إسرائيل: يكرس مفهوم الاحتلال والفصل العنصري
- عدوان على الشعب الفلسطيني.. ماذا قال العرب عن قانون القومية الإسرائيلي؟
- "شكري" يحذر من خطورة استمرار الوضع القائم دون استئناف "السلام" بفلسطين
- "شكري" يبحث مع "القدوة" أبرز المُستجدات على الساحة الفلسطينية