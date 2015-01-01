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عمرو عبدالحميد عن 23 يوليو: "ثورة بيضاء"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:20 م
عمرو عبدالحميد عن 23 يوليو: ثورة بيضاء
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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احتفى الإعلامي عمرو عبد الحميد، بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو 1952، واصفًا إياها بالثورة البيضاء التي امتدت تأثيرها من مصر إلى محيطها العربي والأفريقي والإقليمي، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "عبد الحميد"، أن فكرة الثورة كانت تتمحور حول التخلص من الاستعمار والتحرر الوطني، مهنئا المصريين بعيد ثورة يوليو، قائلًا:" كل عام وكل المؤمنين بمبادئ ثورة يوليو في كل مكان في العالم بألف خير".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينه له اليوم: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبته الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

بينما قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهدًا على إرادة هذا الشعب".
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