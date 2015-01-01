تعاون مُرتقب بين "الصحفيين" وصندق التكافل الاجتماعي
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:13 م
ميسون أبو الحسن
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أعلن هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، عن وجود توجه بتعاون مجلس النقابة مع مجلس إدارة صندوق التكافل، برئاسة نقيب الصحفيين، لعمل مشروع يُدرى عائد مالي للنقابة.
وقال "يونس"
في تصلريحات صحفية، إن النقيب يُبذل جهد كبير لزيادة الدعم من الدولة، مؤكدًا أن هناك
توجه من قبل المجلس وصندوق التكافل وكلاهما يرأسه النقيب، وذلك لاستغلال الإمكانيات
المتاحة لعمل مشروعات ربحية تأني بعائد مالي للنقابة.
وأضاف "يونس"
أن المجلس قام بسحب مبلغ ٣.٣ مليون جنيه من
حساب الأنشطة لدفع المعاشات ومشروع العلاج.
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