محلل إماراتي يوضح أسباب دعم قطر للجماعات الإرهابية بالصومال (فيديو)

قال الكاتب والمحلل الإماراتي، مازن العليوي، إن التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن تورط قطر في تفجيرات الصومال في وقت حرج وحساس جداً، مشيرا إلى أن المنطقة بشكل عام تغلي الآن وهناك تخوفات من الحركات الإرهابية والانتهاكات الإيران لتأتي قطر بسلسلة عبثية وتخريبية من التصرفات.





وأضاف العليوي خلال لقاء له على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن الدعم القطري للإرهاب في الصومال يأتي في محاولة لإبعاد الإمارات التي تدخلت فقط من أجل السلام وإعادة الاستقرار وجهود الإغاثة، مؤكداً أن الإمارات لم تتدخل لرعاية أية مصالح إنما بدور إنساني داعم للاستقرار، لافتا إلى أن هناك أذرع خفية للحكومة القطرية تحاول دعم نواحي غير قانونية.





وأوضح العليوي أن الدور القطري المزدوج الداعم في العلن الحكومة الصومالية وفي الخفاء الجماعات الإرهابية هو أمر ليس بجديد على الدوحة، فكان لها أيضا دور مزدوج في الأزمة اليمنية مماثل، إذ شاركت في البداية مع التحالف العربي لكنها إنقلبت عليه، وعملت في اليمن ضد التحالف العربي، متابعاً أن التسريبات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية توضح أن هناك مسألة خطيرة تمارسها قطر في الصومال.





وأشار العليوي إلى أن قطر تريد الضغط على الإمارات للخروج من المشهد في الصومال، وقد تفعل الأمر ذاته مع غيرها من السعودية والبحرين، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية والإماراتية في الصومال لا تستهدف المصالح أو المكاسب بل من أجل دعم الاقتصاد الصومالي لدعم الاستقرار، لافتا إلى أن قطر تمارس دورها في مواقع الفوضى كما حدث في ليبيا واليمن وسوريا والكثير من الأماكن التي تريد أن تدخل بها الدوحة للضغط على القرار السياسي.