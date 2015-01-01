الديهي لمهاجمي عبدالناصر: "لولا مجانية التعليم ماكنتش دخلت المدرسة"
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:11 م
هدى عبدالرازق
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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن ثورة 23 يوليو 1952 كانت لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن قبل ثورة 23 يوليو كانت مصر تعيش في فوضي عارمة وحالة من الانهيار السلوكي.
وأوضح "الديهي"، أن الدولة المصرية كانت ممثلة قبل ثورة 23 يوليو في القصر الملكي، ولم يكن الشعب جزء من المعادلة.
وتابع "الديهي": "الناس اللي لسانها طويل وبتشتم في الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بقولهم لولا قانون مجانية التعليم اللي أصدره عبدالناصر مكنش حضرتك دخلت المدرسة المجانية وتعلمت ودلوقتي صوتك عالي".
واستطرد "الديهي"،:" إوعى تكون قاعد في التكييف وعلى السوشيال ميديا وبتقول أن ثورة 23يوليو كانت ثورة ظلام، ومنه لله جمال عبدالناصر، اللي بيهاجموا ثورة 23 يوليو كان أجدادهم من المستفيدين منها والثورة أنصفتهم، بالعكس ثورة 23 يوليو كانت ثورة مجيدة وغيرت من شكل التاريخ".
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