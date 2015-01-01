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محمد صلاح يشارك في 7 بطولات مع ليفربول.. وكلوب "غاضب"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:08 م
محمد صلاح يشارك في 7 بطولات مع ليفربول.. وكلوب غاضب
صلاح وكلوب
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الفجر الرياضي
 
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انتقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي جدول المباريات المقبلة التي قد تؤثر على نجوم فريقه الذين يستعدون لخوض 7 بطولات هذا الموسم.

 

وأبدى كلوب تخوفه من جدول مباريات بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر في ديسمبر، وسيشارك بها ليفربول المحترف به محمد صلاح ممثلًا عن أوروبا.

 

ونقلت صحيفة تيليجراف عن يورجن كلوب: "الأمر يبدو وكأنه لا يستطيع أحد تخيل فكرة أسبوع كامل من دون كرة قدم خلال السنة. مباراة أخرى وأخرى وأخرى".

 

وأضاف كلوب: "الأمر سيكون صعبا جدا على اللاعبين.. الأمر سيكون على ما يرام هذا الموسم، ولكن ماذا عن المدى الطويل وأعتقد أنه يجب تغيير ذلك".

 

ويلعب محمد صلاح 7 بطولات هذا الموسم، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، والدرع الخيرية الإنجليزية، وكأس السوبر الأوروبي كما سيخوض مع منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم 2022

 

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