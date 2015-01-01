ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس مجلس النواب يزور رواندا ضمن جولته الإفريقية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:17 م
رئيس مجلس النواب يزور رواندا ضمن جولته الإفريقية
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يزور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، دولة رواندا، وذلك ضمن الجولة الإفريقية التي يقوم بها، عقب الزيارة الناجحة التي قام بها  على رأس وفد برلماني إلى كينيا.

ومن المقرر أن يعقد لقاءات مهمة مع رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء برواندا، وعدد آخر من كبار المسئولين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

Advertisements
المزيد عن: مجلس النواب كينيا رئيس مجلس النواب يزور رواندا الدكتور على عبدالعال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
1
x
12:30
2
تشيلسي