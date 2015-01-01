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مانشستر يونايتد على بعد خطوة من حسم صفقة من العيار الثقيل

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:13 م
مانشستر يونايتد على بعد خطوة من حسم صفقة من العيار الثقيل
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساعيه، من أجل التعاقد مع صفقة دفاعية من العيار الثقيل، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه يُشكّل التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب ليستر سيتي هدفًا رئيسيًا لإدارة اليونايتد.

وصار ماجواير هدف أوّل في الوقت الحالي، ويعتقدون بأن مان يونايتد وليستر سيتي سيتوصّلان لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل حوالي ٨٠ مليون جنيه استرليني.
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