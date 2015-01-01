مانشستر يونايتد على بعد خطوة من حسم صفقة من العيار الثقيل

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساعيه، من أجل التعاقد مع صفقة دفاعية من العيار الثقيل، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه يُشكّل التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب ليستر سيتي هدفًا رئيسيًا لإدارة اليونايتد.



