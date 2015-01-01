القرية الفرعونية تحتفل بذكرى ثورة يوليو بفتح متحف "ناصر" مجانا

احتفلت القرية الفرعونية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة.





حيث فتحت القرية، متحف جمال عبدالناصر مجانا للزوار وسط حشد جماهيري كبير، وإقبال غير مسبوق، نظرا لما يحتويه المتحف من مقتنيات نادرة، منها ١٧٠ صورة للرئيس الراحل جمال عبدالناصر تم إهدائها للقرية من ابنته هدي، وصور شخصية وبذلتين احدهما عسكرية والأخرى مدنية، بالإضافة إلى الكاميرا والراديو ولبس الحج الخاص به وعملات معدنية وصخور من جزر القمر تم إهدائها له.

واختتم اليوم بموكب فرعوني ضخم يجسد فكرة كيفية احتفال المصريين القدماء بعيد وفاء النيل والذي يصحح الفكرة الحالية السائدة بأن المصريين القدماء كانوا يقوموا بالتضحية بفتاة جميلة عذراء وإلقاءها في النيل، والحقيقة أنه يتم إلقاء القرابين والتماثيل في النيل عوضا عن إلقاء فتاة فالنيل.

وقالت راندا الشيخ مدير العلاقات العامة بالقرية، إن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، جاء متزامنا مع احتفالات القرية بمرور ٣٥ عاما علي إنشاءها، موضحة أن احتفالات القرية ستستمر هذا العام، مؤكدة أنه تم وضع برنامج احتفالي للمزيد من الاحتفالات وإضافة الجديد من المتاحف، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح متحف الفلك الذي يحتوي على كل ما يتعلق بعلم الفلك في مصر القديمة.