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500 طالب يحضرون عرض لفيلم "الممر" مجاناً في مبادرة لمحافظ بورسعيد

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:11 م
500 طالب يحضرون عرض لفيلم الممر مجاناً في مبادرة لمحافظ بورسعيد
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محمد عزام
 
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تقدم الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بالشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب من رواد مراكز الأنشطة الصيفية المجانية لحضور عرض فيلم "الممر" بالمجان تلك المبادرة الوطنية التى إلتف حولها الطلاب وذويهم والمشرفين على المراكز والبالغ عددهم 500 طالب، وذلك بسينما المركز الثقافى الترفيهي.

وكان "باهى"، قد حضر عرضا لفيلم "الممر"، مع الطلاب من رواد مراكز الانشطة الصيفية، مؤكدًا أن هذه المبادرة ترسخ وتنمى الولاء للوطن لدى الطلاب وتساهم فى تعريفهم ببطولات الجيش خلال تلك الفترة الزمنية التى يعرضها الفيلم. 

وأقيم العرض بحضور النقيب البطل على الزينى من سلاح المدرعات أحد أبناء بورسعيد الذى فقد إحدى ساقيه أثناء العمليات التى يقوم بها الجيش ضد الإرهاب بشمال سيناء تشريفا وتكريما له وتعريفا للطلاب بتاريخه الوطنى المشرف.

وحضر العرض سمية دعية مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، هشام الجعبرى، مدير عام إدارة شمال التعليمية، ووكيلها شريف كمال وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية، محمد ضياء، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، سعيد الاسكندرانى، مدير إدارة الأنشطة، نصرة فؤاد، مدير إدارة الخدمات.

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