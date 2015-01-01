لاسارتي يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهتي الزمالك والمقاولون
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:08 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١١ لاعبا من قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب غدًا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد لاسارتي كلا من :-
شريف إكرامي وسعد الدين سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة وأحمد علاء ومحمود وحيد وأحمد حمودي ومحمد شريف وإسلام محارب وصلاح محسن وعمرو جمال.
Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة الفريق الاحمر الأهلي أخبار الرياضة
- الشيخ وصالح جمعة ومحارب على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمباراة بتروجت
- إكرامي وسليمان وحمودي ونيدفيد على رأس المستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك
- بالأسماء.. 12 نجما يغيبون عن الأهلي أمام الزمالك
- بالأسماء.. لاسارتي يستبعد 8 لاعبين من مباراة الأهلي وصن دوانز
- بالأسماء.. استبعاد 17 لاعبا من قائمة الأهلي للقاء بيراميدز
- الأهلي يفقد 17 لاعبا أمام بيراميدز
- بالأسماء.. استبعاد ١٥ لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة النجوم
- بالأسماء.. استبعاد ١٥ لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة
- لاسارتي يستبعد 16 لاعبا من مباراة الأهلي وإنبي
- لاسارتي يستبعد 15 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي