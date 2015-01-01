لاسارتي يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهتي الزمالك والمقاولون

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١١ لاعبا من قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب غدًا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد لاسارتي كلا من :-

شريف إكرامي وسعد الدين سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة وأحمد علاء ومحمود وحيد وأحمد حمودي ومحمد شريف وإسلام محارب وصلاح محسن وعمرو جمال.