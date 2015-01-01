عاجل.. مفاجآت نارية في قائمة الأهلي لمواجهتي المقاولون والزمالك





أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تتوجه إلى الاسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غد الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب ، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم ٢٨ يوليو الجاري .





وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:



