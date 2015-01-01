أستاذ اجتماع: 23 يوليو هي الثورة الأم للدولة المصرية

قال الدكتور محمد السيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن 23 يوليو هي الثورة الأم للدولة المصرية، خاصة أنها استطاعت أن تنقل مصر نقلة حقيقية، في إطار بناء مجتمع وإعداد المشروعات القومية.







