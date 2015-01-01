أستاذ اجتماع: 23 يوليو هي الثورة الأم للدولة المصرية
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:06 م
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد السيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن 23 يوليو هي الثورة الأم للدولة المصرية، خاصة أنها استطاعت أن تنقل مصر نقلة حقيقية، في إطار بناء مجتمع وإعداد المشروعات القومية.
وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في إعادة مصر للمشهد الإقليمي مرة أخرى، وقام بإنشاء مجموعة كبيرة من المشروعات القومية الكبرى الشبيهة بما حدثت بثورة يوليو.
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