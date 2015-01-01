رئيس ليل يحسم مصير نيكولاس بيبي
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:02 م
عمر عبدالعزيز
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كشف جيرارد لوبيز، رئيس نادي ليل الفرنسي، أن موضوع انتقال نجم الفريق نيكولاس بيبي، خلال الصيف الحالي، تقريبًا حُسِم.
ةقال لوبيز، رئيس النادي الفرنسي: "بالنسبة لنا في نادي ليل فقد انتهى عملنا في السوق من ناحية القادمين والمغادرين".
وأضاف: "بيبي موضوعه حُسِم تقريبًا وكان من الممكن أن يرحل الصيف الماضي. نعم وصلته عروض من أندية كبيرة وبالتالي أعتقد أنه سيرحل".
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