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رئيس ليل يحسم مصير نيكولاس بيبي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:02 م
رئيس ليل يحسم مصير نيكولاس بيبي
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف جيرارد لوبيز، رئيس نادي ليل الفرنسي، أن موضوع انتقال نجم الفريق نيكولاس بيبي، خلال الصيف الحالي، تقريبًا حُسِم.

ةقال لوبيز، رئيس النادي الفرنسي: "بالنسبة لنا في نادي ليل فقد انتهى عملنا في السوق من ناحية القادمين والمغادرين". 

وأضاف: "بيبي موضوعه حُسِم تقريبًا وكان من الممكن أن يرحل الصيف الماضي. نعم وصلته عروض من أندية كبيرة وبالتالي أعتقد أنه سيرحل".
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المزيد عن: نيكولاس بيبي مانشستر يونايتد ليل الفرنسي
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