رئيس ليل يحسم مصير نيكولاس بيبي

كشف جيرارد لوبيز، رئيس نادي ليل الفرنسي، أن موضوع انتقال نجم الفريق نيكولاس بيبي، خلال الصيف الحالي، تقريبًا حُسِم.





ةقال لوبيز، رئيس النادي الفرنسي: "بالنسبة لنا في نادي ليل فقد انتهى عملنا في السوق من ناحية القادمين والمغادرين".





وأضاف: "بيبي موضوعه حُسِم تقريبًا وكان من الممكن أن يرحل الصيف الماضي. نعم وصلته عروض من أندية كبيرة وبالتالي أعتقد أنه سيرحل".