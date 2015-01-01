عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبري

حسم النادي الأهلي صفقة التعاقد مع محمد مجدي أفشة لاعب فريق بيراميدز تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.





ووقع نجم فريق بيراميدز للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم بداية من الميركاتو الصيفي مقابل حصول ناديه على مبلغ 25 مليون جنيه مع إعارة محمد شريف لاعب الأهلي لمدة موسم واحد.





ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسمياً عقب انتهاء مباراتي المقاولون العرب والزمالك ببطولة الدوري الممتاز.