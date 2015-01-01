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مكرم محمد أحمد: أردوغان وضع 300 صحفي داخل السجون

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:56 م
مكرم محمد أحمد: أردوغان وضع 300 صحفي داخل السجون
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هدى عبدالرازق
 
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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس التركي أردوغان يعصف بسلطة القضاء كما عصف بباقي السلطات في تركيا، حيث أنه حبس الصحفيين من قبل، فهناك أكثر من 300 صحفي داخل السجون.

وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن القضاء التركي يرفض سيطرة أردوغان المطلقة على الوضع، خاصة بعد أن وسع مجال سلطاته، حتى أصبح صاحب القرار الأول والأخير.

ولفت إلى أن عدد المعتقلين في تركيا بفترة ما وصل إلى 750 ألف معتقل، بالإضافة إلى أنه استبعد عشرات الآلاف من العسكريين من مواقعهم، كما أنه فصل نحو 140 ألف موظف من العمل، معتبرًا أن شعبية أردوغان قد انتهت.
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