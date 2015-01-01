مكرم محمد أحمد: أردوغان وضع 300 صحفي داخل السجون

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس التركي أردوغان يعصف بسلطة القضاء كما عصف بباقي السلطات في تركيا، حيث أنه حبس الصحفيين من قبل، فهناك أكثر من 300 صحفي داخل السجون.





وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن القضاء التركي يرفض سيطرة أردوغان المطلقة على الوضع، خاصة بعد أن وسع مجال سلطاته، حتى أصبح صاحب القرار الأول والأخير.



