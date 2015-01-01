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هشام يونس: لا توجد وديعة بنكية باسم "الصحف الحزبية المتعطلة" وخسرنا 1.8 مليون جنيه

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:53 م
هشام يونس: لا توجد وديعة بنكية باسم الصحف الحزبية المتعطلة وخسرنا 1.8 مليون جنيه
هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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نفى هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، وجود وديعة بنكية تحمل اسم الصحف الحزبية حسبما يردد البعض، موضحًا أنه كانت هناك 4 ودائع بـ20 مليون جنيه، قيمة كل واحدة 5 ملايين تحمل اسم "دعم أنشطة النقابة".

 

وقال في تصريحات صحفية، أن المجلس السابق اتخذ قرارًا قبل الجمعية العمومية والانتخابات الأخيرة بـ3 أسابيع بفك وديعتين منها؛ لشراء أرض مستشفى الصحفيين التي تم سحبها لعدم سداد القسط الثاني.

 

وأضاف أن قرار كسر الوديعتين تسبب في خسارة 1.8 ألف جنيه على النقابة، لافتًا إلى أن هناك حساب في البنك باسم الصحف المتعطلة جميعًا وليس الحزبية فقط بقيمة 188 ألف جنيه.

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المزيد عن: هشام يونس نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر
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