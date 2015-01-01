كيف كانت الأوضاع قبل ثورة 23 يوليو؟.. أستاذ تاريخ يجيب

كشف الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلون عن ملامح الفترة التي كانت تسبق ثورة 23 يوليو عام 1952، موضحًا أن دستور 1923 كان لا يسمح لغير الأغنياء بالترشح لمجلس النواب.





وأضاف "الدسوقي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن دستور 23 كان ينص على دفع المرشح لمجلس النواب مبلغ 150 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يقدر عليه غير الأغنياء في ذلك الوقت.





وأشار إلى أن عام 1933 أحد أعضاء مجلس النواب قدم مشروع للمجلس ينص على زيادة التعليم الإلزامي لأولاد الفلاحين ولكنه رفض من البرلماني عزيز أباظة؛ الذي اعتبر تعليم أولاد الفلاحين طفرة كبرى ويغير من طبيعتهم ويجعلهم يستنكرون مهن أبائهم.



