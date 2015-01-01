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"الصحفيين" تُعد استبيانًا حول آراء الأعضاء بشأم مشروع العلاج

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:44 م
الصحفيين تُعد استبيانًا حول آراء الأعضاء بشأم مشروع العلاج
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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أعدت لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، استبيانًا وزعته على الصحفيين في نسخ ورقية وعبر البريد الإلكتروني، بهدف تلقي آرائهم بشأن مستوى الخدمة المُقدمة.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والعلاج، إنَّ الاستبيان يستهدف إشراك الأعضاء في خطط تطوير مشروع العلاج، الذي يمس بشكل مباشر 30 ألفًا من الزملاء وأسرهم.

وأضاف في بيان صادر اليوم: "وضعت خطة تصور لخطة تطوير، تتعلق بتغطية شاملة للخدمة في كل المحافظات، جغرافيًا، وكذلك تخصصيًا، لتشمل الخدمة المقدمة كل التخصصات الطبيبة، إلى جانب تحسين الموارد وزيادة الخدود القصوى لمساهمة النقابة في العمليات والغيرها من الخدمات، وكان من المهم استطلاع آراء الزملاء عن المستوى الحالي للخدمة، وترشيحاتهم للمستشفيات والأطباء الراغبين في تعاقد المشروع معهم لتغطية العجز في النطاق الجغرافي لسكنهم، خاصة المحافظات والأقاليم".

وأكد "عبدالمجيد"، أن الاستبيان يأتي في إطار العمل بأسلوب علمي، لتطوير مشروع علاش الصحفيين وأسرهم، والاستفادة من المعلومات والمقترحات في تحسين الخدمة المقدمة للزملاء وأسرهم.

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