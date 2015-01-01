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لوك شو: مهمة السيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:38 م
لوك شو: مهمة السيتي وليفربول لن تكون سهلة هذا الموسم
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد لوك شو نجم دفاع مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الجميع سيشاهد يونايتد جديد هذا الموسم، مع العلم بأن الموسم الماضي كان مؤلمًا وأن جماهير المانيو تألمت منه ولكنهم كلاعبين أيضًا كان موسمًا مؤلمًا جدًا لهم.

وقال شو في تصريحات صحفية: "مهمة (سيتي وليفربول) لن تكون سهلة هذا الموسم".

وأضاف: "هناك من بدأ يشكك في قدراتنا سلفًا وأقول لهم استمروا في ذلك أما نحن فنعرف إمكانياتنا وسنحظى بموسم أفضل وسنركز على العودة بيونايتد لمكانته". 

واختتم بقوله: "الأندية التي وصلت لنهائيات مسابقات الموسم الماضي لن تجد المهمة بتلك السهولة".
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