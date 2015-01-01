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فرنسا: نعمل مع عواصم أوروبية لتشكيل مهمة "مراقبة" في الخليج

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:41 م
فرنسا: نعمل مع عواصم أوروبية لتشكيل مهمة مراقبة في الخليج
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن بلاده تعمل مع عواصم أوروبية على تحسين الأمن البحري في الخليج، لكنه لم يصل إلى حد دعم دعوة بريطانيا إلى تشكيل قوة بحرية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأضاف لو دريان أمام أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء أن تهدئة التوتر ضرورية بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، في واقعة وصفتها لندن بأنها "قرصنة دولة".

وتابع قائلاً: "لذلك فنحن نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية، مع بريطانيا وألمانيا، لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري في الخليج".
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