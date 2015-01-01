عاجل.. "التموين" تحذف مستهلكي الكهرباء بهذه الفاتورة من الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن عملية استهداف الفئات المستحقة للدعم وتنقية المنظومة من غير المستحقين عملية ديناميكية مستمرة تتم من خلال محددات، تضعها لجنة العدالة الاجتماعية، تعتمد على معدلات الإنفاق والاستهلاك والملكية.





وفي الإطار ذاته، كشف مصدر بالتموين، عن أنه تم إعادة حذف الفئات الأكثر استهلاكًا للكهرباء من منظومة الدعم السلعي، وذلك بعد أن أرجئت الوزارة حذفهم لحين تكوين قاعدة بيانات صحيحة وتوفيق أوضاعهم مع شركات الكهرباء.





وأوضح المصدر، خلال تصريحات صحفية، أن الفئات المستبعدة بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء، يستهلكون شهريًا فاتورة بمعدل ألف كيلو وات فأكثر.





وخلال الأشهر الماضية، تلقت الوزارة العديد من التظلمات من قبل المحذوفين، جاء 80% من إجمالها تظلمات على معيار استهلاك الكهربا، مما دفع الوزارة إلى إرجاء البت في هذا المحدد وقبول كافة التظلمات التي تم تقديمها الخاصة بمحدد الكهرباء.





ومن جانبه، تم اعتماد المعايير التي حددتها التموين لحذف فئات جديدة من الدعم، على معدلات الإنفاق والدخل، وجاءت المعايير الجديدة بالمرحلة الرابعة ممثلة في التالي:





- من لديه مرتب تأميني مرتفع من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي.

- أصحاب الدخول المرتفعة ممن يعملون بالقطاع الحكومي.

- من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

- بالإضافة إلى من يسددون جمارك وارد أو صادر مرتفعة.