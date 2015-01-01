21 % نمو في أرباح فنادق الخليج
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:44 م
وكالات
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حققت شركة فنادق الخليج عمان (GHOS)، المدرجة ببورصة مسقط للأوراق المالية، نمواً في أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 21.09 بالمائة، على أساس سنوي.
وأظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة للشركة تحقيقها لأرباح سنوية قيمتها 833.91 ألف ريال (2.16 مليون دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة بأرباح قيمتها 688.67 ألف ريال (1.78 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2018.
وأشارت النتائج المالية، إلى زيادة إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 24.32 بالمائة، إلى 4.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 3.54 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.
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