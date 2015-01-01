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اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب اليوم وغدا بهذه المناطق

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:42 م
اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب اليوم وغدا بهذه المناطق
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محمد وليد الجموسي
 
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سجلت مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، منذ الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 22 جويلية والثلاثاء 23 جويلية 2019، انقطاعات متواترة للتيار الكهربائي على المنشآت المائية بمركب شط الفجيج من معتمدية الحامة بولاية قابس مما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق الحامة والمطوية ووذرف وقابس.
وتعمل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز ومصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على تحديد العطب وإصلاحه. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بعد إتمام الأشغال لإرجاع التيار الكهربائي.
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