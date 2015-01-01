اليوم.. بورصة مسقط إجازة بمناسبة "النهضة المباركة"

أعلنت بورصة مسقط للأوراق المالية عن تعطلها اليوم الثلاثاء المقبل 23 يوليوالمقبل، بمناسبة يوم النهضة المباركة.





وجاء قرار العطلة تماشيًا مع متقضيات القرارت الوزارية.





وكان وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، أصدر قراراً بتعطيل العمل بالقطاعين العام والخاص اليوم الثلاثاء.





وتحتفل سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ 49 لـ (يوم النهضة)، يوم تولي السلطان قابوس بن سعيد، مقاليد الحكم في 23 يوليو 1970.





وتعتبر عُمان، يوم تولي السلطان قابوس بن سعيد، مقاليد الحكم علامة تاريخية فارقة، في مسيرة النهضة العمانية الحديثة، نحو غاياتها المنشودة، بما يتوافق مع تطلعات الشعب العُماني.





ويحتفل العُمانيون، بالإنجازات والأهداف التي تم تحقيقها على مدى الـ49 عاماً الماضية، وتضم جميع المجالات التعليمية والثقافية والصحية والتنموية والاقتصادية والسياحية، ما أدى إلى التقدم والاستقرار اللذين تتمتع بهما السلطنة في يومنا الحاضر.





وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات يوم الاثنين، متراجعاً 0.18 بالمائة بإقفاله عند مستوى 3763.59 نقطة، خاسراً 6.93 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة يوم الأحد.