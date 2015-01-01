مفاجأة سارة بشأن صرف الدفعة 21 من حساب المواطن
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:33 م
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أكد حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدعم للدفعة 21، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019، وهو قبل الموعد الرسمي لإيداع دفعات البرنامج بيومين.
وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم في حساب المواطن يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.
وتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب الموطن في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل.
وحث برنامج حساب المواطن السعودي المواطنين على التسجيل للاستفادة من إيداع الدعم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الـ21.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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