"أثر التلوث وتغير المناخ على البيئة" ندوة للمرأة" في فرشوط بقنا
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:34 م
بسام عبدالحميد
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نفذ جهاز شئون البيئة بقنا -لجنة وحدة المرأة وجمعية حاجر الدهسة قبلي لتنمية المجتمع، بقرية حاجر الدهسة قبلي -بمدينة فرشوط، ندوة بعنوان اثار التلوث وتغير المناخ على البيئة.
حاضر الندوة الكيمائية فاطمة الزهراء عايد، باحث بيئي بجهاز شئون البيئة بقنا عن مصادر تلوث واثارها من تغير المناخ، وتعريف ظاهرة تغير المناخ واثاره على البيئة، وكيفية الحد من مصادر تلوث، من عدم حرق المخلفات او القاءها بالترع والنيل، موضحه انواع المخلفات والحد منها وكيفية الاستفادة من خلال اعادة تدويرها، وايضا طرق ترشيد الاستهلاك.
اتت الندوة بمشاركة وحضور ٥٠ إمرأة من رواد الجمعية، وعبد السلام توفيق رئيس مجلس الإدارة مقدما الشكر لتعاون جهاز شئون البيئة بقنا في نشر الوعي البيئي ودمج المرأة في الحفاظ على البيئة، وتم ختام الندوة بحوار نقاشي أرسى الى مدى تفاعل واستفادة الحضور من اهمية الحفاظ على البيئة.
حاضر الندوة الكيمائية فاطمة الزهراء عايد، باحث بيئي بجهاز شئون البيئة بقنا عن مصادر تلوث واثارها من تغير المناخ، وتعريف ظاهرة تغير المناخ واثاره على البيئة، وكيفية الحد من مصادر تلوث، من عدم حرق المخلفات او القاءها بالترع والنيل، موضحه انواع المخلفات والحد منها وكيفية الاستفادة من خلال اعادة تدويرها، وايضا طرق ترشيد الاستهلاك.
اتت الندوة بمشاركة وحضور ٥٠ إمرأة من رواد الجمعية، وعبد السلام توفيق رئيس مجلس الإدارة مقدما الشكر لتعاون جهاز شئون البيئة بقنا في نشر الوعي البيئي ودمج المرأة في الحفاظ على البيئة، وتم ختام الندوة بحوار نقاشي أرسى الى مدى تفاعل واستفادة الحضور من اهمية الحفاظ على البيئة.
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