هبة السيسي تحتفل بعقد قرانها برفقة نجوم الفن

احتفلت هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، وسط كوكبة من نجوم الفن، بعقد قرانها على باسل الأمين، وذلك للمرة الثانية، بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.





وحضر حفل زفاف هبة السيسي، مجموعة كبيرة من الفنانين من ضمنهم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ودنيا عبد العزيز في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية التي مرت بها، ونرمين ماهر وزوجها، وحسام خليل، ونور، وياسمين نيازي، وحسام فارس، وياسمين جمال، وهبة الجبالي، وهاني أبو النجا، وأحمد فريد.



