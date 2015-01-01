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هبة السيسي تحتفل بعقد قرانها برفقة نجوم الفن

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:23 م
هبة السيسي تحتفل بعقد قرانها برفقة نجوم الفن
عقد قران هبة السيسي
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احتفلت هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، وسط كوكبة من نجوم الفن، بعقد قرانها على باسل الأمين، وذلك للمرة الثانية، بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر حفل زفاف هبة السيسي، مجموعة كبيرة من الفنانين من ضمنهم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ودنيا عبد العزيز في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية التي مرت بها، ونرمين ماهر وزوجها، وحسام خليل، ونور، وياسمين نيازي، وحسام فارس، وياسمين جمال، وهبة الجبالي، وهاني أبو النجا، وأحمد فريد.

وتألقت هبة السيسي، بفستان زفاف خطف الأنظار من تصميم العالمي هاني البحيري، وذلك في أول ظهور له عقب تألقه بديفيليه ضخم في أسبوع الموضة الفرنسي.
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