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فالفيردي يبدى إعجابه بالصفقات الجديدة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:29 م
فالفيردي يبدى إعجابه بالصفقات الجديدة
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عمر عبدالعزيز
 
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ترك الإسباني إرنيستو فالفيردي الباب مفتوحا أمام التعاقدات الأخرى، التي قد يبرمها نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركتو الصيفي الحالي.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "حتى الان كل التعاقدات التي قمنا بها جيدة جدا".

وأضاف: "نيمار لاعب فريق آخر، ولا اتحدث عن لاعبين في فريق آخر".

وواصل: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، نحن في بداية موسم جديد، وعائدون من عطلة لذلك يجب تجديد الطاقات".

واختتم: "نعم اقيم احتمال ان يعود روبيرتو إلى وسط الملعب، لدينا سيميدو وواغيه في الظهير، واليوم لعب اوريول كظهير ايمن ولكن ليس مركزه".
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