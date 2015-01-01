فالفيردي يبدى إعجابه بالصفقات الجديدة
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:29 م
عمر عبدالعزيز
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ترك الإسباني إرنيستو فالفيردي الباب مفتوحا أمام التعاقدات الأخرى، التي قد يبرمها نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركتو الصيفي الحالي.
وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "حتى الان كل التعاقدات التي قمنا بها جيدة جدا".
وأضاف: "نيمار لاعب فريق آخر، ولا اتحدث عن لاعبين في فريق آخر".
وواصل: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، نحن في بداية موسم جديد، وعائدون من عطلة لذلك يجب تجديد الطاقات".
واختتم: "نعم اقيم احتمال ان يعود روبيرتو إلى وسط الملعب، لدينا سيميدو وواغيه في الظهير، واليوم لعب اوريول كظهير ايمن ولكن ليس مركزه".
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