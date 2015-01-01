فالفيردي يبدى إعجابه بالصفقات الجديدة

ترك الإسباني إرنيستو فالفيردي الباب مفتوحا أمام التعاقدات الأخرى، التي قد يبرمها نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركتو الصيفي الحالي.





وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "حتى الان كل التعاقدات التي قمنا بها جيدة جدا".





وأضاف: " نيمار لاعب فريق آخر، ولا اتحدث عن لاعبين في فريق آخر".





وواصل: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، نحن في بداية موسم جديد، وعائدون من عطلة لذلك يجب تجديد الطاقات".



