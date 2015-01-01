"البترول" تعلن عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد بدلتا النيل

تمكنت شركة بترول بلاعيم " بتروبل" من تحقيق كشف للغاز الطبيعى بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل والذى يجرى حاليا العمل على وضعه على الانتاج بمعدلات تصل الى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا.





وأوضح التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من رئيس الشركة المهندس عاطف حسن حول نتائج الحفر الاستكشافى بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل، أن عملية حفر البئر الاستكشافى القرعة - شمال شرق 1، اسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعى خلال عمليات حفر البئر التى بدأت اعمالها فى مايو الماضى وتم انجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة ، لافتا إلى أن الاختبارات التى أجريت للبئر المكتشفة، كشفت عن معدلات انتاج مبدئية 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من خلال ربط البئر بتسهيلات الانتاج القائمة بالمنطقة و محطة معالجة الغاز بحقول ابوماضى فى اطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية، وذلك تمهيدا لنقل الغاز وتدفيعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي .





وأوضح رئيس بتروبل أنه جارى الإسراع بوضع البئر على الانتاج فور الانتهاء من ربطها بالتسهيلات الانتاجية .



