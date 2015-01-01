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جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:29 م
جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة
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محمد كشك
 
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واصلت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، الندوات الثقافية ضمن فعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر الطلاب الدائم بجمصة، تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة ادكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف محمد عبد اللطيف أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب.

وعقد لقاء مفتوح مع اللواء الدكتور عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني والمحاضر في أكاديمية الشرطة وندوة بعنوان الأمن القومى المصرى، وأدار الندوة الدكتور رياض الرفاعي، والدكتور محمد حسين بكلية الآداب.
جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة
جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة
جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة
جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة
جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة
جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة
جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة
جامعة المنصورة تنظم ندوات تثقيفية بفعاليات ملتقى إعداد القيادات الطلابية الأول بمعسكر جمصة
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