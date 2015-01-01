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تكريم مصطفى خاطر بمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:25 م
تكريم مصطفى خاطر بمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون
مصطفى خاطر
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الفجر الفني
 
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أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، عن تكريم الفنان مصطفى خاطر، وجائزة أفضل ممثل عن دوره بــ مسلسل "طلقة حظ"، ضمن تكريمات المهرجان في دورته السابعة .

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان والتي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنانة القديرة مادلين طبر، الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج عادل عوض، رئيس لجنة التحكيم، وكلا من الناقد سيد ابراهيم سلام، والإعلامي سمير فقيه، والأستاذة ميرفت عمر، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصرى ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمود ياسين، وسيقام المهرجان يوم 4 من شهر سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
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