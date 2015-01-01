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برلمانية: "السيسي" أعطى للشعب حقه لكونه بطل المرحلة الماضية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:26 م
برلمانية: السيسي أعطى للشعب حقه لكونه بطل المرحلة الماضية
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أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، مشيرة إلى أن الرئيس أعطى للشعب حقه في كونه بطل المرحلة الماضية سواء على مستوى التحديات الاقتصادية أو الأمنية.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المواطن المصري هو من احتمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، وأثبت أن لديه من قوة الإرادة والصلابة الكثير ولن يبخل به عن دولته.

وأضافت مايسة عطوة، أنه لا بديل عن الإصلاح لحماية الدولة ومؤسساتها واستقرارها وضمان مستقبل متميز لمواطنيها.

وأشارت البرلمانية، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حصد نتائج الإصلاح الاقتصادي من خلال الاستقرار في السوق وتوافر المنتجات بسعر مناسب بجانب زيادة الرواتب والمعاشات.
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