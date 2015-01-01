بعد غياب 20 سنة الفنان عدنان الشواشي يعد جمهوره بمفاجآت عديدة في مهرجان قرطاج

أكد الفنان التونسي عدنان الشواشي وجود العديد من المفاجآت في عرضه الموسيقي، الذي سيقدمه مساء الأربعاء 24 جويلية 2019، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الخامسة والخمسين.

وكشف الفنان عدنان الشواشي في ندوة صحفية عقدت مساء الاثنين بالمركز الإعلامي بالمسرح الروماني بقرطاج، عن أسباب ابتعاده عن مسرح قرطاج منذ عشرين سنة تقريبا، مبينا أن الإجراءات المعتمدة للمشاركة في مهرجان قرطاج الدولي "تحط من قيمته الفنية" وفق تعبيره، قائلا إنه لا يحتاج أن يقدم ملفا ويقف أمام لجنة تحكيم. وأشار في هذا الصدد إلى أن أعماله الفنية لا تحصى ولا تعد وأن مسيرته الفنية غنية عن التعريف.

وأكد على أن حضوره في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الحالية جاء من باب الصدفة باقتراح من الصحفي والمسؤول عن مكتب الإعلام الخاص بالمهرجان محمد بو غلاب الذي شجعه على الصعود مجددا على مسرح قرطاج والاتصال بمدير مهرجان قرطاج الدولي مختارالرّصاع لبحث الأمر.

بحضور فرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة المايسترو والموسيقار عبد الرحمان العيادي، سيعرف العرض تزويقا موسيقيا متميزا خاصا بالركح على حد قول الفنان عدنان الشاوشي.

وأشار إلى أن الفرقة تتكون من 35 عازفا وثمانية مغنين سيؤثثون العرض الموسيقي برؤية فنية جديدة.

وأوضح أنه اعد للجمهور مجموعة من الأغاني المعروفة المحفورة في الذاكرة من رصيده الفني فضلا عن أغاني أخرى سيعرضها لأول مرة على ركح قرطاج. وذلك بقصد التنويع ومراعاة الجمهور بمختلف الفئات العمرية على حد قوله.

ويتقارب عرض عدنان الشواشي الذي سيقام يوم 24 جويلية مع عيد الجمهورية (يوم 25 ) وهو ما جعله يعد أغنية وطنية مع فنانة كشف عن اسمها وهي رحاب الصغير التي أعرب عن إعجابه بصوتها الطربي وقال انهما سيقدمان معا أيضا بعض الأغاني الأخرى.

وستعرف سهرة عدنان الشاوشي عرضا للفرقة الوطنية للفنون الشعبية التي ستصاحب أغنية خاصة للفنان عدنان امتنع عن ذكرها تشويقا للجمهور. وكشف في المقابل على أنه سيتولى تقديم أغنيته الشهيرة "أحكيلي عليها" (التي عرفها الجمهور في الثمانينات بصوت عدنان الشواشي ورافقته فيها سنية مبارك) بمشاركة أربعين طفلا من كورال البحيرة في دورة 2019 لمهرجان قرطاج الدولي,

وأكد على وجود مفاجأة سارة سيقدمها للجمهور وستنال إعجابه وتضيف الكثير للعرض الفني الموسيقي.

وستكون هذه السهرة الفنية الموسيقية من إخراج الممثل التونسي حسام الساحلي الذي سيهتم بالجوانب الفنية والإخراجية للعرض على ركح قرطاج.