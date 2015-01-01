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تعليق مثير من فالفيردي حول إصابة جريزمان

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:21 م
تعليق مثير من فالفيردي حول إصابة جريزمان
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عمر عبدالعزيز
 
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علق الإسباني إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على إصابة لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، خلال المباراة الودية التي جمعت بين برشلونة وتشيلسي الإنجليزي. 

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "عليه أن يعتاد على اسلوب لعب الفريق، ولكن يمكننا أن نرى اليوم انه عندما يمسك الكرة يشكل خطرا على الخصم، دائما يربك الخصم، نتوقع منه الكثير، وهذه مباراته الاولى".

الجدير بالذكر انه برغم التدخل القوي من أحد لاعبي تشيلسي ضد جريزمان الذي طلب الطاقم الطبي بسبب الإصابة إلا أن اللاعب الفرنسي عاد بعدها للمباراة.

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