تعليق مثير من فالفيردي حول إصابة جريزمان

علق الإسباني إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على إصابة لاعبه الفرنسي أنط وان جريزمان، خلال المباراة الودية التي جمعت بين برشلونة وتشيلسي الإنجليزي.





وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "عليه أن يعتاد على اسلوب لعب الفريق، ولكن يمكننا أن نرى اليوم انه عندما يمسك الكرة يشكل خطرا على الخصم، دائما يربك الخصم، نتوقع منه الكثير، وهذه مباراته الاولى" .



